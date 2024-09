Scontro tra moto e auto a Ronchis.

Incidente stradale poco dopo le 15 della giornata odierna, domenica 15 settembre, lungo Corso Italia, a Ronchis, all’ altezza di Piazza Trombetta.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’ auto sono entrate in collisione. Intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Latisana e i sanitari. Sul posto anche l’elisoccorso, che ha trasportato il motociclista all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.