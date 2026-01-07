Incidente tra Sequals e Spilimbergo, camion finisce ribaltato nel fossato

Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 464, che collega Sequals a Spilimbergo. Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada ed è finito fuori strada in un fosso e si è ribaltato su un fianco.

A causa dell’incidente, la circolazione sulla provinciale è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato, provocando alcuni rallentamenti e disagi al traffico. I tecnici sono al lavoro per la rimozione del mezzo pesante, mentre le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.