Incidente sul cavalcavia di Feletto.

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 10 marzo, all’altezza del cavalcavia di Feletto, in direzione nord. Non si conoscono al momento le cause dello scontro, che poco dopo le 9 ha coinvolto alcune auto, complice probabilmente anche la pioggia battente che ha reso viscido l’asfalto.

Sul posto i mezzi del 118, che hanno prestato i soccorsi alle persone ferite. Inevitabili i disagi alla circolazione, con lunghe code in direzione nord.