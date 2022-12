Il palloncino con la letterina di Natale arriva in Friuli: i vigili del fuoco accontentano il piccolo Jonathan

Il palloncino con la letterina di Natale da Como è arrivato a Pordenone.

E’ stato un lungo viaggio per una letterina di Natale di Jonathan che, attaccata ad un palloncino è arrivata a Pordenone. Il bambino di tre anni che nei giorni scorsi da un paese in provincia di Como aveva affidato a un palloncino una lettera indirizzata a Gesù bambino in cui esprimeva il desiderio di avere per regalo “il camion dei pompieri”.

La risposta dei vigili del fuoco di Pordenone e del loro comandante non si è fatta attendere. “Ciao! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l’autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un vigile del fuoco e l’autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale!!!” La lettera di risposta è stata accompagnata dal gioco tanto desiderato: un camion dei pompieri, un’autoscala, messa a disposizione dall’Associazione Vigili del fuoco di Pordenone.



Tutto è cominciato ieri, quando una persona ha ritrovato nei campi ciò che rimaneva della lettera originale attaccata a un palloncino azzurro sgonfio e dopo averla letta ha deciso di consegnarla ai vigili del fuoco del comando di Pordenone, che subito si sono attivati per rispondere a questa insolita richiesta pervenuta da centinaia di chilometri di distanza. Ora il pacco regalo è in corsa verso la casa del bambino, dove verrà consegnato alla vigilia di Natale, e non è difficile immaginare quale effetto sortirà questa sorpresa.