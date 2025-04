La vittima è un 85enne del posto.

Tragico incidente mortale questo pomeriggio a Trasaghis. Un anziano di 85 anni, Mario Corubolo, residente del posto, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra il suo motocarro Ape Piaggio 50 e un furgone, lungo la strada regionale 512, nel tratto che collega Trasaghis ad Alesso.

L’incidente è avvenuto poco dopo il cavalcavia dell’autostrada A23. Secondo una prima ricostruzione, l’Ape condotta dall’anziano stava uscendo dalla zona industriale del paese quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con il furgone guidato da un uomo di circa 50 anni, rimasto illeso.

L’impatto si è rivelato purtroppo fatale per Corubolo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario si sono rivelati vani. La strada regionale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, supportate anche dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi volti ad accertare l’esatta dinamica dello scontro.