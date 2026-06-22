Travolto dal trattore mentre lavora i campi a 83 anni: è grave

Incidente nelle campagne di Talmassons, vittima un uomo di 83 anni travolto dal trattore sul quale stava lavorando.

Incidente nelle campagne di Talmassons, vittima un uomo di 83 anni travolto dal trattore sul quale stava lavorando: è accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 giugno. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, come riporta Il Messaggero Veneto, l’incidente sarebbe avvenuto, per cause ancora da chiarire, nei campi dietro l’abitazione dell’anziano. A dare l’allarme è stata la moglie dell’83enne.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza ed elicottero: l’anziano è stato stabilizzato sul posto e in seguito elitrasportato all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi. Presenti, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche i carabinieri.

++ notizia in aggiornamento ++