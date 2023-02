Tamponamento tra due auto, una si ribalta: ferito un uomo

L’incidente lungo la strada costiera.

Incidente questo pomeriggio lungo la strada costiera, nel territorio del comune di Trieste, all’altezza dell’incrocio con via della Vitalba. Per cause è in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sul posto quattro pattuglie della Polizia locale di Trieste, due vetture si sono scontrate in un tamponamento.

Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata su un fianco, in direzione uscita Trieste. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della centrale di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio dell’automedica proveniente da Opicina e l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Santa Croce. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato un uomo ferito che si trovava all’interno della vettura ribaltata ed è stato preso in carico dai sanitari. Poi il trasporto con l’ambulanza in codice giallo all’ospedale di Cattinara.