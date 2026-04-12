Auto dei carabinieri finisce fuori strada e si ribalta a Udine

Un’auto dei carabinieri è finita fuori strada nella serata di sabato 11 aprile a Udine, lungo via Bariglaria, nel tratto che conduce verso l’esterno della città.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo avrebbe perso aderenza mentre affrontava una curva, sbandando e terminando la propria corsa nel fossato a lato della carreggiata. Nell’impatto l’auto si sarebbe anche cappottata.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia di Stato, della polizia locale e agli stessi carabinieri, per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’uscita autonoma di strada.