L’incidente nel primo pomeriggio a Udine.

Incidente intorno alle 13 di questo pomeriggio in viale Palmanova a Udine. Per cause in corso di accertamento, un’auto è finita nel fossato a bordo della carreggiata e si è ribaltata all’altezza dell’Emporio Ricambi Rossi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine che hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo.