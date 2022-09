L’incidente questo pomeriggio.

Traffico in tilt sulla tangenziale di sud Udine questo pomeriggio a causa di un incidente tra un camion e un’auto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 in direzione nord all’altezza dello svincolo di Basaldella. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo ha colpito l’auto sulla fiancata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza per prestare le prime cure alle persone coinvolte, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e della zona dell’incidente. Per permettere le operazioni la strada è rimasta bloccata con notevoli disagi e lunghe code. Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti a ricostruire la dinamica dello scontro.