Due incidenti sulle montagne del Friuli: feriti un uomo e una donna

Doppio incidente sulle montagne del Friuli.

Sono due gli incidenti che si sono verificati questo pomeriggio sulle montagne del Friuli. Una donna di 55 anni di età è stata soccorsa questo pomeriggio per una caduta accidentale che si è verificata lungo un sentiero di montagna, in zona Gilberti, nel territorio comunale di Chiusaforte.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’elisoccorso che l’ha presa in carico per poi trasportarla in volo all’ospedale di Tolmezzo per la cura di una lesione a un ginocchio.

Nella stessa area, sul Bila Pec un uomo ha riportato una lesione a un ginocchio, per una caduta su pista di sci. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale di Tolmezzo. Entrambe le persone non sono gravi.