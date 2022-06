L’infortunio sul lavoro a Mortegliano.

Infortunio sul lavoro questa mattina a Mortegliano. E’ accaduto nell’azienda Alpea in Via Gabelli, dove un giovane di 30 anni è rimasto incastrato con un braccio in un macchinario.

A dare l’allarme sono stati i colleghi e subito sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’elicottero e un’ambulanza. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Udine con l’ambulanza in codice giallo.