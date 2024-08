Il caldo non molla la presa, settimana di Ferragosto bollente in Friuli

L’inteso caldo durerà per tutta la settimana.

Un ponte di Ferragosto rovente in tutto il Friuli Venezia Giulia, con temperature da bollino rosso. Il caldo intenso, già soffocante, sarà accompagnato da un incremento del disagio percepito nei giorni di mercoledì e giovedì. L’anticiclone subtropicale continua a far affluire aria calda verso il Friuli Venezia Giulia. Da domenica l’ingresso di aria più fredda in quota dovrebbe portare a un calo generale delle temperature.

Le precipitazioni, che potrebbero portare un po’ di sollievo, sono previste solo mercoledì nella montagna occidentale. Qui, le nubi che si addenseranno al confine con il Cadore potrebbero generare locali rovesci o temporali tra il pomeriggio e la sera. Anche nei giorni successivi, nelle aree montane, potrebbe verificarsi qualche piovasco pomeridiano, ma non si prevede un cambiamento significativo del quadro generale. Per chi spera in un ritorno a temperature più miti, la situazione non promette miglioramenti immediati. Si dovrà attendere almeno dopo domenica per vedere un possibile attenuarsi di questa ondata di calore.