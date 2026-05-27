Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha proseguito la corsa lungo la regionale 464, fino a scontrarsi frontalmente con un’altra auto. È successo nel primo pomeriggio di martedì 26 maggio in località Lovaris, a Spilimbergo, dove due conducenti sono rimasti feriti e la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.

L’incidente lungo la regionale 464

L’incidente si è verificato intorno alle 14.30. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 43 anni, originario di Napoli, alla guida di una Citroen C3, avrebbe ignorato l’alt intimato dai militari dell’Arma durante un servizio di controllo del territorio.

Invece di accostare, il conducente avrebbe proseguito la marcia, aumentando la velocità. La fuga è terminata poco dopo con un violento scontro frontale con una Ford S-Max, condotta da un 41enne di Sequals.

Il 43enne trasportato in elicottero a Udine

Vista la dinamica dello schianto e la gravità delle conseguenze, la centrale operativa Sores di Palmanova ha attivato anche l’elisoccorso, decollato dalla base di Campoformido e atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Il fuggitivo, conducente della Citroen C3, è risultato il ferito più grave. Dopo le prime cure prestate sul posto, i sanitari hanno riscontrato traumi alla testa, al torace e agli arti. L’uomo è stato quindi caricato a bordo dell’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove gli sono state diagnosticate fratture costali e alle gambe.

La prognosi resta riservata, anche se, al momento, le sue condizioni non sarebbero tali da farlo ritenere in pericolo di vita.

Ferito anche l’altro automobilista

È stato soccorso anche il conducente della Ford S-Max, il 41enne di Sequals coinvolto nel frontale. Le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto a quelle dell’altro automobilista, ma è stato comunque affidato al personale dell’ambulanza e accompagnato all’ospedale di Pordenone per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I carabinieri hanno invece gestito la viabilità e garantito il ripristino della sicurezza lungo la regionale.