Inseguimento a Pordenone: auto in fuga si schianta contro un veicolo in sosta

Inseguimento nella serata di ieri a Pordenone dove una Peugeot è fuggita dalla polizia andando a schiantarsi all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e viale Martelli. A bordo dell’auto in fuga due uomini, un cittadino italiano e uno albanese, successivamente portati in Questura per accertamenti. Nell’impatto sono rimasti feriti due agenti, fortunatamente non in gravi condizioni.

Tutto è iniziato intorno alle 19, quando la Peugeot con a bordo due uomini ha cercato di sottrarsi a un controllo di polizia. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità per le vie cittadine, terminato bruscamente all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e viale Martelli.

Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot, proveniente da via Fratelli Bandiera, avrebbe tentato di svoltare su viale Martelli, ma ha perso il controllo durante la curva, finendo per schiantarsi contro un’Audi A3 parcheggiata in uno stallo blu. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una delle volanti della polizia impegnate nell’inseguimento.

Due agenti a bordo dell’auto di servizio sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto con un’ambulanza. I poliziotti sono stati trasportati all’ospedale di Pordenone, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono accorse tre volanti della polizia, una pattuglia dei carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I due occupanti della Peugeot sono stati condotti in Questura per accertamenti: su di loro e sull’intera vicenda sono ora in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.