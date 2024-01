Tamponamento tra 4 auto sulla tangenziale a Feletto, due feriti

Incidente sulla tangenziale all’altezza di Feletto Umberto.

Due persone sono state soccorse questo pomeriggio dal personale sanitario per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la tangenziale, nell’hinterland udinese, altezza Feletto Umberto. Secondo le prime informazioni si sono scontrate 4 auto in un tamponamento.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di due ambulanze provenienti da Udine. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Il personale sanitario ha preso in carico le due persone per le quali è stato disposto il trasporto in codice verde all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.