Tragedia sui binari, donna investita e uccisa da un treno a Codroipo

La donna è stata investita da un treno e ha perso la vita.

Tragedia sui binari questa mattina poco dopo le 5 e 30 quando una donna è stata investita e uccisa da un treno tra Basiliano e Codroipo. Ancora da stabilire le cause della tragedia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco volontari di Codroipo con 2 squadre e gli agenti della Polfer, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. La circolazione dei treni è stata quindi bloccata e per i treni ad Alta Velocità, InterCity e Regionali sono previsti ritardi fino a 120 minuti.

Il treno FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03) oggi è instradato sul percorso alternativo da Udine a Venezia Mestre via Gorizia con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 120 minuti e non ferma a Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale.