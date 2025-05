Irregolarità sul lavoro: raffica di multe in Friuli per oltre 150mila euro

I controlli dei carabiieri.

Operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Udine nei settori del commercio e del terziario. I controlli, condotti con il supporto delle Compagnie di Udine, Palmanova e Latisana, hanno portato alla sospensione di tre attività imprenditoriali e all’irrogazione di sanzioni per un totale superiore ai 150.000 euro. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento, nonché nella verifica del rispetto delle normative su salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

I controlli svolti sull’intero territorio provinciale hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, l’omessa nomina dell’addetto l’antincendio e primo soccorso, la mancata nomina dell’RSPP, la mancata sorveglianza sanitaria.

Nel corso dei controlli sono stati ispezionati 2 distributori di carburante, 2 mini market alimentari, un’officina meccanica, un negozio di accessori moda individuati a seguito di attività info-operativa sequenziale all’analisi di dati provenienti dall’Arma territoriale, dai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dall’esame di banche dati, risultati non conformi.

Sono state sospese le attività di 2 distributori di carburanti e di un’officina meccanica per gravi violazioni della sicurezza; in uno dei distributori è stata riscontrata anche la presenza di un lavoratore in nero su uno impiegato. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 150.000 euro.

Le multe e le irregolarità.

Sanzioni per oltre 50.000 euro in un distributore di carburanti a Ronchis.

In un distributore di carburanti di Ronchis al quale è stata contestata la mancata formazione in materia antincendio da parte dell’addetto nominato dall’azienda, la mancata nomina del medico competente, la mancata nomina dell’R.S.P.P., la mancata redazione del piano di emergenza ed evacuazione e l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza.



Sanzioni per oltre 30.000 euro in un’officina meccanica di Tricesimo

In un’officina meccanica di Tricesimo è stata contestata la mancata nomina dell’R.S.P.P.; dell’addetto alle emergenze; l’omessa visita medica di idoneità alla mansione per i lavoratori e l’omessa formazione in materia di sicurezza. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza



Sanzioni per oltre 5.000 euro in un market alimentari di Udine.

In un market alimentari di Udine è stata contestata l’omessa visita medica di idoneità alla mansione ai lavoratori.



Sanzioni per oltre 10.000 euro anche a San Giovanni al Natisone

In un altro market di generi alimentari a San Giovanni al Natisone è stata contestata la mancata nomina del medico competente e l’omessa formazione in materia di sicurezza ai lavoratori. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza

Sanzioni per oltre 10.000 euro in un negozio di accessori di moda

In un negozio di accessori di moda Martignacco è stata riscontrata l’omessa formazione in materia di sicurezza ai lavoratori e la mancanza della cassetta di primo soccorso.

Sanzioni per oltre 40.000 euro in un distributore di carburanti di Latisana

In un altro distributore di Latisana è stata contestata la mancata formazione in materia antincendio da parte dell’addetto nominato dall’azienda, la mancata nomina del medico competente e la mancata redazione del piano di emergenza ed evacuazione. E’ stata anche rilevata la presenza di un lavoratore in nero.E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza e per lavoro nero