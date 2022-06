Katia Cescon eletta sindaco a Prata di Pordenone

I risultati delle elezioni a Prata di Pordenone.

Katia Cescon, appoggiata dalle liste Lega per Salvini Premier Cescon Sindaco, Insieme per Prata, è stata eletta sindaco del Comune di Prata di Pordenone con 1.641 voti, pari al 47,46 per cento delle schede valide.

Daya De Nardi (Lista Civica De Nardi Giovani per Prata, De Nardi Sindaco Fratelli d’Italia, De Nardi Sindaco Prata per Prata Lista Civica), ha ottenuto il 46,07 per cento dei voti (1.593). Più staccato Antonio Di Capua (Partito Democratico), con il 6,48 per cento dei voti (224).

