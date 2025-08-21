Lancia pietre sulle auto in transito: denunciato un uomo

L’uomo è stato sorpreso a lanciare dall’alto delle pietre sulle auto in transito.

A Trieste un uomo è stato sorpreso dalla Polizia Locale mentre lanciava pietre sulle auto in transito dall’alto di via dell’Istria, in corrispondenza dell’uscita della galleria di Montebello. I sassi, lunghi fino a nove centimetri, cadevano direttamente sulla carreggiata, mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e passeggeri.

L’allarme era scattato dopo alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi alla Sala Operativa della Polizia Locale. Due pattuglie sono intervenute in contemporanea: una allo sbocco della galleria in via Salata e l’altra sul parapetto di via dell’Istria. Proprio qui gli agenti hanno individuato l’uomo, che ha tentato invano di nascondere una pietra ancora stretta in mano. A terra, accanto a lui, sono stati rinvenuti altri sassi pronti per essere lanciati.

La conferma della pericolosa condotta è arrivata da un automobilista che, in quel momento, ha riferito agli agenti di aver udito un forte tonfo sulla propria vettura e di aver visto l’uomo gettare pietre nel vuoto.

Accompagnato nella sede di via Revoltella, il fermato ha improvvisamente dato in escandescenze, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario. È stato quindi denunciato per getto pericoloso di cose, danneggiamento, tentate lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.