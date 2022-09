Cento posti di lavoro messi a disposizione da quattro aziende del Fvg

Quattro importanti aziende del Friuli Venezia Giulia offrono 100 posti di lavoro. Si tratta di Abs – Acciaierie Bertoli Safau di Pozzuolo del Friuli, Modine Cis Italy di Pocenia e Sisecam Flat Glass Italy e Taghleef Industries, entrambe di San Giorgio di Nogaro.

Il Recruiting day, organizzato dalla Direzione centrale Lavoro della Regione e da Adecco Italia, in collaborazione con il Comune di Muzzana del

Turgnano, si terrà giovedì 22 settembre presso la sede del centro civico “Villa Muciana” che si trova in piazza San Marco a Muzzana del Turgnano.

Chi desidera partecipare ai colloqui organizzati durante il Recruiting day deve iscriversi entro il 18 settembre inviando il proprio curriculum mediante un link pubblicato a questo indirizzo: https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=19603

In seguito le persone interessate saranno contattate ai recapiti indicati nell’iscrizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti sul loro profilo. I candidati che verranno ritenuti in linea con quanto ricercato dalla preselezione potranno sostenere un colloquio direttamente con le aziende; nei giorni precedenti l’evento sarà inviata una mail con l’orario di convocazione.

Le posizioni da coprire sono diverse, a partire dal settore della produzione e della logistica con addetti alla manutenzione, alle linee di assemblaggio, alle macchine, saldatori, operai generici e operatori dedicati alla qualità del prodotto. Le aziende sono alla ricerca anche di impiegati commerciali, sales manager e internal sales, addetti alla reception e alla contabilità. Numerose infine le figure tecniche ricercate: ingegneri

meccanici, informatici, gestionali, di manutenzione e plant engineer, responsabili del reparto forni, oltre ad assistenti in ricerca e sviluppo e nei sistemi di qualità, specialisti meccatronici o tecnici di automazione, product manager e addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

“Le imprese si stanno affidando sempre di più alla Regione per far fronte a due grandi tematiche che caratterizzano il nostro tempo – ha commentato l’assessore regionale al lavoro e alla formazione, Alessia Rosolen – : una grandissima dinamicità delle industrie e del mercato del lavoro e un calo demografico che rischia di travolgerci come un treno. Solo attraverso il potenziamento di una rete composta da tanti soggetti istituzionali e dalle

migliori aziende del Friuli Venezia Giulia possiamo continuare a crescere, a offrire in modo costante nuove opportunità occupazionali e ad agire rapidamente per contrastare le diverse crisi di questo periodo”.