Successo di pubblico per nelle tappe delle Notti del Vino.

Dopo una prima parte dell’estate caratterizzata da una forte partecipazione, Le Notti del Vino si preparano al gran finale dell’edizione 2026 in Friuli Venezia Giulia. Il primo appuntamento dopo Ferragosto registra già il tutto esaurito: la tappa di Sgonicodel 18 agosto, ospitata nell’uliveto di Damjan Milič accanto alla Chiesa di San Michele Arcangelo, ha infatti esaurito tutti i posti disponibili.



Per chi non fosse riuscito a prenotare restano gli ultimi tre appuntamenti del calendario: San Dorligo della Valle/Dolina il 28 agosto, San Quirino il 29 agosto e Chiopris-Viscone il 4 settembre, data che chiuderà ufficialmente la manifestazione regionale.

Bilancio più che positivo.

“Le Notti del Vino – dichiara il coordinatore regionale nonché vicepresidente nazionale delle Città del Vino Tiziano Venturini, vicesindaco di Buttrio – sono l’evento enoico dell’Estate non solo in Friuli Venezia Giulia ma dell’intera penisola, visto che dopo essere nate qui in regione nel 2024 dallo scorso anno hanno assunto dimensione nazionale. Questa edizione sta proseguendo con grande successo e molti apprezzamenti”.

Un bilancio positivo condiviso anche dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, presente a diverse tappe. “La forza di questa manifestazione – ha dichiarato Bordin – risiede in una sinergia che continua a crescere sul territorio grazie all’impegno dei produttori, dei Comuni e delle Pro loco, che guidati dalle Città del Vino credono in un progetto capace di valorizzare le nostre identità”.



Finora gli appuntamenti hanno attraversato buona parte del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo Prepotto/Castelmonte il 21 giugno, Sequals il 3 luglio, Cervignano del Friuli il 4 luglio, Ronchi dei Legionari il 18 luglio, Nimis il 20 luglio, Manzano il 22 luglio, Sesto al Reghena il 23 luglio, Codroipo, Palazzolo dello Stella e Premariacco il 25 luglio, Torreano il 28 luglio, Casarsa della Delizia il 29 luglio e Monrupino il 30 luglio.



Il calendario è proseguito con Corno di Rosazzo e Povoletto il 31 luglio, Duino Aurisina/Devin Nabrežina e Pocenia il primo agosto, San Pier d’Isonzo il 5 agosto, Gradisca d’Isonzo il 5 e 6 agosto, San Vito al Tagliamento, San Giovanni al Natisone e Latisana il 6 agosto, Camino al Tagliamento il 7 agosto, Monfalcone e Buje l’8 agosto, Dolegna del Collio/Prepotto il 9 agosto, Bertiolo il 10 agosto, Aquileia il 10 e 11 agosto, Latisana/Aprilia Marittima l’11 agosto e Buttrio il 12 agosto.



In ogni serata il pubblico può partecipare a degustazioni delle cantine locali, incontrare produttori gastronomici e assistere a iniziative culturali. La manifestazione ospita inoltre un progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Udine: attraverso un questionario somministrato durante gli eventi viene studiato il rapporto dei partecipanti con il mondo del vino.

Sgonico già sold out per il 18 agosto

La ripartenza dopo Ferragosto sarà affidata a Sgonico/Zgonik, dove l’appuntamento di martedì 18 agosto alle 19.30 è già al completo. In caso di maltempo la serata sarà recuperata il 19 agosto. La cornice sarà l’uliveto di Damjan Milič, accanto alla Chiesa di San Michele Arcangelo. Saranno presenti diverse aziende agricole che operano nel Comune di Sgonico e i partecipanti potranno conoscere direttamente dai produttori caratteristiche e tecniche legate alla produzione delle malvasie locali.



Accanto ai vini ci saranno i salumi delle aziende agricole del territorio e musica dal vivo, in una serata pensata per unire degustazioni, gastronomia e scoperta delle produzioni del Carso.

San Dorligo della Valle il 28 agosto

Il successivo appuntamento sarà quello della Città del Vino di San Dorligo della Valle/Dolina, venerdì 28 agosto alle 19 nel Parco Jože Rapotec di Prebeneg. Dopo i saluti istituzionali previsti alle 19.15, alle 19.30 inizieranno le degustazioni con i produttori Bordon, Butul, Bio-organic vina Montis & Eko Laura, Cacovich, Grgič, Kocjančič, Ota, Parovel Vigneti e oliveti dal 1898, Sancin Evo Oil & Wine, Vina Hrvatin e Zahar. Dalle 20 la serata sarà accompagnata dalla musica del gruppo Rental 012, mentre la chiusura delle degustazioni è prevista alle 23.

A San Quirino vino, prodotti del territorio e stelle

Sabato 29 agosto, dalle 19, Le Notti del Vino arriveranno invece al Centro dei Magredi Livio Poldini di San Quirino. In degustazione ci saranno i vini dei produttori del Comune: Borgo delle Rose, La Sartoria Vini di Piera 1899, Maman, Monica Vettor, Podere Gelisi e Russolo.



Ampio spazio sarà dedicato anche alla gastronomia con Casa Leila di San Giorgio della Richinvelda per i salumi, la degustazione del Crudo di San Daniele curata da Gianni Marosa, i formaggi della Latteria di Aviano, il Panificio Canciani di San Foca, il Panificio Facca di San Quirino, la Pro Loco San Quirino, il succo di mela della Società Agricola Cattaruzza di Sedrano e Spaccio Carni di Cordenons.

Il ticket per la degustazione di vini e piatti avrà un costo di 2,50 euro, mentre saranno richiesti 2 euro di cauzione per il calice. Durante la serata ci sarà l’animazione musicale di DJ Small White, mentre Marta della Tana della Tarma realizzerà piccoli ritratti dal vivo “al vino”. Sarà possibile anche osservare il cielo attraverso i telescopi dell’Associazione Sacilese di Astronomia. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Per informazioni è disponibile il numero 0434 916513.

L’ultima tappa a Chiopris-Viscone

La chiusura dell’edizione 2026 in Friuli Venezia Giulia sarà affidata a Chiopris-Viscone, venerdì 4 settembre. L’appuntamento è dalle 19.45 a Villa Chiopris, dove saranno protagonisti i vini dei produttori locali in quella che rappresenterà l’ultima serata del calendario regionale delle Notti del Vino.

Le Notti del Vino sono promosse dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia e di Banca 360 FVG, in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI FVG. La manifestazione gode inoltre del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di ENIT – Agenzia nazionale del Turismo e di Unidoc FVG, e della collaborazione di ERT FVG.

Il video.