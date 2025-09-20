Lignano, anziano scivola dalla barca e cade in acqua

75enne caduto dalla barca oggi a Lignano.

Una svista probabilmente o forse un malore all’origine dell’infortunio che questa mattina ha coinvolto un settantacinquenne. Poco prima delle 8.30 infatti, al pontile C di Via Darsena, in zona Porto Vecchio a Lignano Sabbiadoro, l’anziano è verosimilmente scivolato dalla barca nella quale si trovava, finendo in acqua. Allertati subito i soccorsi che hanno immediatamente trasportato l’uomo al nosocomio di riferimento. Sul posto anche i vigili del fuoco di Latisana, intervenuti per garantire la sicurezza dell’intervento e la Guardia costiera.