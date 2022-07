Furto a una commessa di Lignano.

Stava facendo il suo lavoro quando le è stata rubata la borsetta. E’ successo a una commessa di un negozio di abbigliamento di via Friuli a Lignano Sabbiadoro. Erano circa le 13 quando il furto si è consumato. Una donna ha distratto la commessa, un’altra ha preso la borsa e poi entrambe sono fuggite.



La malcapitata ha provato a fermarle, ma le due in un attimo erano già fuori dal negozio e poi subito dentro l’auto, sulla via, pronte a fuggire. La commessa non ha però desistito, le ha rincorse e nella vana speranza che questo le facesse fermare l’auto si è anche aggrappata al finestrino. Ma niente, le due donne non hanno dato segno di voler rallentare la macchina e la commessa, per evitare di aggiungere al danno materiale anche quello fisico, ha lasciato la presa.

La borsa è stata gettata poco dopo dal finestrino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lignano. Hanno ascoltato la commessa e avviati gli accertamenti per identificare le responsabili. Quando verranno individuate saranno chiamate a rispondere dell’ipotesi di reato di rapina impropria.