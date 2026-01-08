Lite nel bar, 48enne colpito alla testa con un bicchiere

Il 39enne ha preso un bicchiere e ha colpito l’uomo alla testa.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine in occasione delle festività dell’Epifania, è stato stato segnalato all’Autorità Giudiziaria un 39enne friulano per il reato di lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, l’uomo si trovava all’interno di un bar della provincia friulana quando, a seguito di una lite scoppiata con un altro avventore, la situazione è rapidamente degenerata. Al culmine del diverbio, il 39enne ha afferrato un bicchiere e ha colpito il rivale al capo, provocandogli una ferita.

La vittima, un 48enne del posto, ha riportato lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche presso l’ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.