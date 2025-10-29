Parcheggio da selvaggio West: pedate e pugni per un posto auto

Lite per un parcheggio a Pordenone.

Un posto auto conteso in via Vallona, all’incrocio con via del Maglio, è bastato per scatenare una lite surreale finita con l’arrivo di polizia locale e ambulanza: è successo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, intorno alle 16.45, a Pordenone, con protagonisti un uomo e una donna di 74 anni, entrambi decisi a conquistare lo stesso stallo di sosta.

Secondo quanto ricostruito, la discussione è rapidamente degenerata: pedate e pugni alle carrozzerie, urla in strada e una scena che ha attirato l’attenzione dei passanti. Nessuno dei due, fortunatamente, è rimasto ferito, ma la situazione è presto sfuggita di mano.

Le chiamate ai soccorsi

Il primo a chiedere aiuto è stato l’uomo, che ha contattato la polizia locale per segnalare il comportamento aggressivo della donna. Poco dopo, anche la settantaquattrenne ha chiamato il 112, riferendo di essersi sentita male dopo l’alterco. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per riportare la calma e chiarire i fatti.

Dalle prime verifiche è emerso che nessuno dei due automobilisti ha riportato lesioni. La donna è stata comunque accompagnata al Santa Maria degli Angeli per accertamenti: il malessere è stato attribuito allo stress del momento.

Una disputa “a colpi di carrozzeria”

Le versioni restano da chiarire, ma la dinamica appare tanto semplice quanto assurda: uno dei due avrebbe colpito con un pugno il cofano dell’auto dell’altro, ricevendo in risposta una serie di calci e pugni sulla sua vettura. Ora la polizia locale di Pordenone sta raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena per ricostruire con precisione l’accaduto.