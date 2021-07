Nuovo appuntamento, mercoledì 21, per la rassegna di Tavagnacco.

Nel gennaio 2021 esce per Artesuono di Stefano Amerio il suo primo disco da leader, sia in veste di batterista che compositore. Parliamo di Luca Colussi che assieme al pianista Paolo Corsini e al contrabbassista Alessandro Turchet ha creato un trio per dare voce alla sua creatività, cimentandosi in una sorta di viaggio che ripercorre le molte esperienze passate diventate ormai “Segni”.

E è proprio “Segni” il titolo del prossimo concerto, mercoledì 21 luglio alle 21 al parco festeggiamenti a Tavagnacco, di Fuoriprogramma, i mercoledì musicali del Comune, organizzati dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con Simularte e la consulenza artistica di Federico Mansutti.

La musica come gioco collettivo.

Nove sono i brani che compongono il disco e che il pubblico potrà assaporare a Tavagnacco, ma infinite sono le possibilità e i richiami che il suo trio abbraccia come una suite, dove l’improvvisazione diventa l’elemento predominante e dove il repertorio non è importante di per sé, ma un mezzo che si presta a diventare un gioco collettivo.

Tutti i concerti di Fuoriprogramma sono a ingresso libero ed è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionebon.com o al numero 0432 543049 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00). Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail della Fondazione Luigi Bon, biglietteria@fondazionebon.com.

