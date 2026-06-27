Malga Glazzat si rinnova: inaugurati i nuovi spazi dell’agriturismo e del caseificio

Nuovi spazi per l’agriturismo e il caseificio di Malga Glazzat, a Pontebba. Sono stati inaugurati oggi, alla presenza dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, del sindaco Ivan Buzzi e dei gestori della struttura, i giovani agricoltori di Moggio Udinese dell’azienda agricola Bela, che conducono la malga da sette anni.



L’intervento, sostenuto dalla Regione con un quadro economico complessivo di 600mila euro, ha permesso di rinnovare e potenziare una realtà storica della montagna friulana, rendendola più funzionale sia dal punto di vista produttivo sia da quello dell’accoglienza.



“A Malga Glazzat vediamo concluso un intervento importante, finanziato e sostenuto dall’Amministrazione regionale, che mette questo compendio nelle condizioni di rispondere meglio alle esigenze attuali, sia per la parte produttiva sia per quella ricettiva”, ha affermato Zannier durante la cerimonia.

Nuovi spazi a Malga Glazzat per produzione e accoglienza

I lavori hanno interessato il nuovo caseificio, lo spaccio e l’area accoglienza. Da oggi la malga dispone di una sala da pranzo coperta con 40 posti a sedere, di una rinnovata zona mescita e di un blocco servizi più funzionale per l’attività agrituristica. L’intervento è stato realizzato dall’azienda Sils di Ampezzo.



L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo delle malghe come presidi produttivi, turistici e sociali della montagna, adeguando le strutture alle esigenze attuali dei gestori e dei visitatori. “Crediamo molto nel valore di queste realtà – ha sottolineato Zannier –. Proprio per questo è necessario metterle nelle condizioni di essere adeguate alle modalità con cui oggi vengono gestite. Sostenere le malghe consente di accompagnare una parte importante dell’economia della montagna, rendendo più funzionali strutture che hanno un ruolo produttivo e ricettivo”.



Le risorse utilizzate per l’intervento arrivano dalla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e dalla Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione.

Una malga storica di proprietà del Comune

Malga Glazzat è di proprietà del Comune di Pontebba ed è una realtà storica del territorio. Già alla fine del Settecento era attiva e ospitava al pascolo una cinquantina di mucche da latte. Oggi si estende per circa 400 ettari tra proprietà boschiva e pascoliva ed è compresa nel compendio di Malga Glazzat Alta e Bassa.



L’assessore regionale ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’opera, evidenziando anche il lavoro svolto dal Comune di Pontebba e dai tecnici coinvolti. “Vedere i lavori conclusi è per noi motivo di grande orgoglio – ha concluso Zannier –. Per questo rivolgo un plauso all’Amministrazione comunale, ai tecnici degli uffici e a tutti coloro che hanno lavorato con impegno per portare a compimento l’intervento”.