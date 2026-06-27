Scossa di terremoto in Friuli, l’epicentro vicino a Tramonti di Sopra

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 giugno, in Friuli Venezia Giulia. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, a circa 6 chilometri a ovest del paese. Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell’Ingv, l’evento si è verificato alle 12.13

La scossa è stata localizzata a 6 chilometri a ovest di Tramonti di Sopra, con magnitudo ML 2.7 e profondità di 12 chilometri. Il rilevamento è stato effettuato dalla Sala Sismica Ingv.

La scossa nelle Prealpi pordenonesi

Il terremoto ha interessato l’area montana delle Prealpi pordenonesi, una zona non nuova a eventi sismici di bassa intensità. La magnitudo contenuta e la profondità dell’evento fanno rientrare la scossa tra quelle generalmente percepite solo in modo lieve nelle aree più vicine all’epicentro. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.