Malore a Tramonti di sopra, soccorsa una donna di 60 anni

La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti a Tramonti di Sopra nei pressi dell’agriturismo ” Borgo Titol” per soccorrere una donna.

Una signora di 60 anni, dopo essere scesa al fiume dal sentiero che partiva dall’agriturismo, ha accusato un malore. Il marito che era con lei ha allertato i soccorsi, sul posto sono giunti Vigili del Fuoco di Maniago, Soccorso Alpino, 118 ed elisoccorso.

Dopo essere stata stabilizzata é stata verricellata dall’elisoccorso e portata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.