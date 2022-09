Un 51enne è stato colto da un malore a Varmo.

Questa mattina intorno alle 10, un uomo di 51 anni è stato colto da un grave malore e ha perso conoscenza a Varmo, in un’attività produttiva.

Guidati dall’operatore della Sores al telefono, i colleghi presenti in quel momento nella sede dell’attività produttiva hanno proceduto alle operazioni di primo soccorso. Tramite la mappatura dei defibrillatori, la Sores ha indicato ai colleghi di lavoro del 51enne la presenza di un defibrillatore in una vicina attività. Il dispositivo è stato immediatamente recuperato.

Nel frattempo è giunta, tempestivamente, una autoambulanza, ed è giunta una automedica. L’uomo è stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’autolettiga. Non è stato colto da arresto cardiocircolatorio ma la disponibilità immediata del dispositivo salvavita sul il luogo del malore è rimasta fondamentale da impiegare in caso di necessità.