Malori in montagna, soccorse due persone a Sappada

Doppio intervento del soccorso Alpino della stazione di Sappadda questo pomeriggio, tra le 15.15 e le 17, a causa di due malori.

Il primo è capitato ad un uomo sull’ottantina che si è sentito male in corrispondenza del ponte lungo la strada statale. I soccorritori lo hanno raggiunto e hanno atteso con lui l’ambulanza, trasportandolo fino a quest’ultima per una cinquantina di metri con la barella. È stato portato a Pieve di Cadore: non è in gravi condizioni.

Subito dopo i soccorritori sono stati chiamati nei pressi del campo giochi Plodn. Qui, nel bosco, è stata una donna 62enne ad avere un malore, probabilmente un arresto cardiaco. All’arrivo dei tecnici e con l’aiuto di un infermiere fuori servizio, la donna, che nel frattempo si era ripresa un po’, è stata assistita fino all’ambulanza di Sappada e condotta a Tolmezzo.

Gli interventi a Ferragosto.

Ieri, 15 agosto, nel tardo pomeriggio ci sono state due attivazioni delle stazioni di Cave del Predil e Maniago.

A Tarvisio lungo la pista di discesa dal Monte Lussari, sotto la stazione intermedia, un uomo ha chiesto aiuto per un problema ad un arto inferiore. È stato raggiunto in una decina di minuti dai soccorritori in fuoristrada e portato a valle.

A Vito d’Asio nei pressi del Torrente Arzino, alla spiaggia Curnila, è stata invece una donna a chiamare per un problema ad un arto inferiore che le impediva di risalire dalla spiaggia. È stata raggiunta dai soccorritori della stazione di Maniago, imbarellata e trasportata a livello della strada.