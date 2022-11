Gli interventi per il maltempo a Frisanco Pofabbro.

Giornata impegnativa sul fronte maltempo per i volontari della Squadra comunale di Protezione Civile di Frisanco Pofabbro che sono intervenuti alle Colvere, lungo la ex provinciale 26 per la caduta di un albero su un cavo telefonico.

L’intervento ha richiesto anche l’operatività della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco. Si tratta della strada che collega Maniago con Frisanco, lungo la quale sorgono diverse borgate abitate.

I volontari hanno eseguito un monitoraggio del territorio generale e sono intervenuti anche lungo la ex provinciale 63, e nelle borgate di Polaz e Pian delle Merie, per alcune piante cadute con smottamenti. Qui sono caduti 110 mm di pioggia.

I volontari, coordinati dall’assessore con delega alla protezione civile, sono intervenuti pure per una caduta massi lungo la strada comunale che da Borgo Valdestali porta a Forcella. Sono stati rimossi infine rami spezzati dal vento caduti in Borgo Valdifrina.