Alberi caduti, strade e scantinati allagati: diversi interventi in Friuli

Diversi allagamenti in alcune zone del Friuli.

Oltre all’intervento di questa mattina a Latisana per l’allagamento del sottopasso di via Trento, le squadre comunali di Protezione civile, coordinate dalla Sor/Sala operativa regionale nella Protezione Civile di Palmanova, sono intervenute a Cividale del Friuli in località Purgessimo lungo la strada provinciale 19, per allagamento della carreggiata, ad Aurisina di Duino Aurisina lungo la strada provinciale 1, sempre per allagamento della sede stradale, a Cervignano del Friuli per risolvere problemi legati ad allagamenti di scantinati di abitazioni private.

Interventi poi per alberi finiti sulla sede stradale lungo la viabilità che da Tarcento porta a Sedilis, a Treppo Grande e ad Attimis.

Interventi, infine, a Pozzuolo del Friuli per rimozione di ramaglie dalla sede stradale in località Sammardenchia. Sono intervenuti una trentina di volontari.

Diversi interventi sono stati eseguiti a supporto delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Al momento non si registrano altre particolari criticità sul territorio regionale.

Permane l’allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi.