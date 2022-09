Maltempo, alberi caduti e allagamenti: la situazione in Friuli

La situazione maltempo in Friuli.

Continua il maltempo in Friuli. Una depressione presente sull’Europa centrale farà ancora affluire per la giornata di venerdì correnti umide ed instabili sudoccidentali. A partire dal pomeriggio di giovedì, con il passaggio di un fronte in quota, numerose celle temporalesche si sono sviluppate sulla pianura e costa della regione determinando piogge in genere abbondanti e localmente intense. A causa del vento da sud nei bassi strati si sono formate numerose linee di convergenza.

In particolare, dalle 23 circa, i temporali hanno interessato solo la fascia orientale formando una struttura a “V” con punta sulla laguna e direzionata verso le Prealpi Giulie. La struttura si mantiene come forma ma è spostata nelle ore successive gradualmente verso est rigenerando nuove celle nelle medesime posizioni e interessando il Carso fino alle 4 di mattina. Nella mattinata di venerdì si sono sviluppate ancora celle temporalesche che hanno interessato Alpi e Prealpi Giulie e la fascia orientale della regione. Cumulate massime registrate dalle 12 di giovedì alle 12 di venerdì: 110.2 mm a Lauzacco, 98.2 a Buttrio, 86.6 San Pietro al Natisone, 69 mm a Livinal Lunc ma anche 29 mm in un’ora a Sgonico alle 3 di notte.

Le previsioni meteo per le prossime ore.

Dal pomeriggio di venerdì ci saranno rovesci sparsi e probabili temporali con piogge in genere abbondanti, localmente anche intense. Sulla fascia orientale di pianura e costa i rovesci potrebbero prolungarsi anche nella notte. A partire da sabato in quota affluiranno correnti nordoccidentali più secche che determineranno un generale miglioramento.

Danni e allagamenti.

Dal pomeriggio di giovedì 29 settembre si segnalano caduta di alberi nei Comuni di Castelnovo del Friuli, Manzano, Savogna, Staranzano allagamenti di scantinati nei Comuni di Cassacco, Moimacco, ed allagamenti sottopassi nei Comuni di Pavia di Udine, Campoformido.

Dissesti nei Comuni di Attimis (detriti sulla carreggiata a Pecol di Sopra e frana su carreggiata) e San Pietro al Natisone (massi su strada da Vernassino a Costa).

PRECIPITAZIONI

Valori massimi di pioggia cumulata registrati in 1, 3, 12 e 24 ore: