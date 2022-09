La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine.

Una donna di circa 50 anni di età è stata soccorsa nel primissimo pomeriggio di oggi dall’equipaggio di una ambulanza proveniente da Chiusaforte e dall’equipaggio dell’elicottero sanitario, dopo essere caduta dalla bicicletta sulla quale stava pedalando durante una manifestazione sportiva.

È accaduto lungo la ciclovia Alpe Adria, nel territorio del comune di Chiusaforte. Gli operatori della Sores hanno coordinato i soccorsi dalla sala di Palmanova.

La donna è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni per un trauma riportato alla parte alta del corpo. A fornire i primissimi soccorsi sono stati gli operatori della Croce Rossa che, con una ambulanza, erano a seguito della manifestazione sportiva.