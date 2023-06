Temporali e maltempo nel pordenonese.

Maltempo nel pordenonese, alberi abbattuti e cantine allagate. A causa di una forte perturbazione che si è abbattuta questo pomeriggio sulla destra Tagliamento, dalle 17 circa i Vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati con numerosi interventi derivati dall’ondata di maltempo. Fontanafredda, Sacile, Roveredo e la zona nord-est di Pordenone sono i territori più colpiti dalla perturbazione è sono da queste zone che la sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone riceve la maggior parte di richieste.

I Vigili del fuoco stanno operando con 7 squadre e hanno già portato a termine una quindicina di interventi di soccorso per danni d’acqua (allagamenti di cantine e seminterrati) alberi e pali caduti o pericolanti, mentre una trentina sono le richieste in coda.

Nelle prime fasi di pioggia intensa molte sono state le richieste per prosciugamenti dovute dal fatto che parecchi cittadini vedevano l’acqua, anche spinta dal vento, entrate nelle case e nelle cantine. Fortunatamente una volta cessata la pioggia, in buona parte dei casi, la situazione è notevolmente migliorata e molte persone che avevano chiesto soccorso ai Vigili del fuoco ha diligentemente richiamato la sala operativa per comunicare che l’intervento non era più neccessario permettendo quindi di ridurre i tempi d’attesa per chi invece aveva ancora bisogno d’aiuto.