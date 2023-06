Nubifragio improvviso in Friuli: autostrada bloccata, grandine e disagi

Un violento nubifragio si è abbattuto sul Friuli.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10, sul Friuli, in particolare nel territorio compreso tra Palmanova e Latisana. Il tratto di autostrada A4 risulta bloccato in entrambe le direzioni. La colpa sarebbe da attribuire a due cellule temporalesche che dopo essersi formate in territorio sloveno si sono dirette verso ovest, raggiungendo Portogruaro e Nimis, aumentando continuamente di potenza.

Si segnalano violente grandinate a Palmanova e tra San Giorgio e Latisana. Autostrada A4 con traffico bloccato proprio a causa del nubifragio. Gli esperti raccomandano in caso di violenta pioggia o grandine di non fermarsi in mezzo alla carreggiata sotto i ponti. A Tarcento un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. La situazione è attualmente in evoluzione. Maltempo anche nel pordenonese, con alberi abbattuti a Spilimbergo.