Udine, Fratelli d’Italia incontra il Questore: “Più controlli e nuove risorse in arrivo”

Al centro dell’incontro, il tema della sicurezza a Udine.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha incontrato il Questore Pasquale Antonio De Lorenzo sul tema della sicurezza a Udine. Al tavolo erano presenti il capogruppo Luca Onorio Vidoni, il vicecapogruppo Antonio Pittioni, i consiglieri Giovanni Govetto e Gianni Croatto, il coordinatore provinciale Gianni Candotto e la presidente del circolo Ester Soramel.

L’incontro, durato oltre un’ora e mezza, era stato richiesto da FdI per chiarire alcuni passaggi dell’ordinanza che lo scorso 19 settembre aveva autorizzato la manifestazione sulla sicurezza in forma di sit-in e non di corteo.

Il Questore De Lorenzo, riferisce il gruppo consiliare, ha ribadito “la piena legittimità dell’operato di tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, comprese quelle di opposizione”, escludendo qualsiasi ingerenza nella dialettica politica e sottolineando il proprio ruolo di “funzionario dello Stato al servizio delle istituzioni e della cittadinanza, sempre aperto al dialogo e al confronto nel reciproco rispetto dei ruoli”.

Durante il colloquio, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno espresso le preoccupazioni dei cittadini udinesi sul tema della sicurezza, citando episodi di criminalità, spaccio di droga e i rischi legati a eventi imminenti come la partita Italia–Israele e il corteo pro-Palestina annunciato nei prossimi giorni.

FdI ha fatto sapere di aver ricevuto dal Questore rassicurazioni sul rafforzamento delle misure di contrasto all’illegalità e di tutela dell’ordine pubblico, in coordinamento con Prefettura e Ministero dell’Interno, confermando l’arrivo di nuove risorse umane e tecnologiche per implementare l’organico della Forze di Polizia “Usciamo rasserenati e confortati dalle parole del Questore di Udine, che ringraziamo per aver subito risposto al nostro appello – hanno dichiarato congiuntamente gli esponenti di Fratelli d’Italia –. Come già affermato, non sfidiamo le istituzioni ma le rispettiamo e siamo al loro fianco, soprattutto quelle impegnate a garantire la sicurezza della cittadinanza”.

Anche l’onorevole Walter Rizzetto, coordinatore regionale di FdI, ha voluto commentare l’esito dell’incontro, pur essendo impegnato a Roma con i lavori d’aula: “Grazie al Questore De Lorenzo per la sua disponibilità e per il serio confronto. Confermo che saremo sempre al fianco delle Forze di Polizia e il nostro impegno in Parlamento è quello di portare nuove risorse di personale in tempi brevi, a fronte dell’inerzia dell’attuale Amministrazione comunale”.