Migliora la situazione incendi in Friuli, ancora interventi per il maltempo

Gli interventi dei vigili del fuoco in Fvg.

Ancora in miglioramento la situazione degli incendi boschivi nel Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda l’incendio sul Carso dalle 20 di questa sera è programmata un’ulteriore riduzione delle squadre sul campo, rimarrà attivo il Posto di Comando Avanzato a coordinare due squadre del comando di Gorizia per un totale di 13 Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda l’incendio in Val Resia le squadre vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di bonifica e svolgeranno regolarmente dei giri perlustrativi della zona. Terminato per i Vigili del fuoco di Pordenone l’intervento per l’incendio del monte Raut nel comune di Frisanco e le squadre che erano impegnate per il rifornimento idrico degli elicotteri stanno operando sul territorio per gli interventi dovuti al maltempo della scorsa notte.

Il comando Vigili del fuoco di Pordenone è ancora impegnato per rispondere alle chiamate dovute al forte vento che ha colpito il territorio la notte scorsa, per far fronte alle numerose richieste di soccorso (alberi caduti, coperture di abitazioni e capannoni danneggiate ecc.) sono stati raddoppiati i turni di servizio e attualmente sono impegnati una sessantina di Vigili del fuoco anche con una squadra in rinforzo dei volontari di Codroipo, un’autoscala del comando Vigili del fuoco di Vicenza e una piattaforma tridimensionale del comando di Padova.