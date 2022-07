Miss Mamma Italiana, un’insegnate di Brugnera vince a passa alle Pre finali

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Sabato 23 luglio, in Piazza della Repubblica, in occasione della “Notte Bianca” di Cavarzere si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Ruzanna Abovian 37 anni, insegnante di inglese, di Brugnera, mamma di Alisa di 11 anni. La fascia “Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Elena Cerchiaro, 51 anni, casalinga, di Noventa Padovana (PD), mamma di Tommaso e Sebastiano, di 20 e 17 anni; mentre la fascia “Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a Vincenzina Chiggio, 65 anni, casalinga, di Anguillara Veneta (PD), mamma di Massimo, Paolo e Giorgia, di 45, 42 e 32 anni.

Queste le altre Mamme che, insieme a Ruzanna Abovian, parteciperanno alle Pre Finali del concorso (fascia di età dai 25 ai 45 anni), in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Eleganza” STEFANIA BONANNO 38 anni, insegnante, di Preganziol (TV) , mamma di Giulio e Gabriel, di 10 e 3 anni;

38 anni, insegnante, di , mamma di Giulio e Gabriel, di 10 e 3 anni; “Miss Mamma Italiana Solare” LINDA LODESANI 31 anni, infermiera, di Abano Terme (PD) , mamma di Efrem ed Iris, di 3 ed 1 anno;

31 anni, infermiera, di , mamma di Efrem ed Iris, di 3 ed 1 anno; “Miss Mamma Italiana Sorriso” AMBRA SARTO 40 anni, parrucchiera, di Vescovana (PD), mamma di Febe e Lorenzo, di 13 e 6 anni.

Queste invece le altre Mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (dai 56 anni a salire):

“Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” SIMONA MASSIMI 46 anni, casalinga, di Castelfranco Veneto (TV) , mamma di Laerte e Lapo, gemelli di 14 anni;

46 anni, casalinga, di , mamma di Laerte e Lapo, gemelli di 14 anni; “Miss Mamma Italiana Notte Bianca Cavarzere” LORELLA BEDON 62 anni, casalinga, di Sarzano (RO), mamma di Jessica ed Emily, di 41 e 29 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo De Grandis e da Chiara Medea. Ospiti d’onore le Mamma vincitrici del concorso delle passate edizioni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.