ved. Nenis

di 89 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Miria Guerra. Ne danno il triste annuncio i figli Mauro e Fabiano assieme a Katja e Céline, gli adorati nipoti, la pronipote, le sorelle unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” sabato 6 dicembre alle ore 10:30 ove la cara Miria sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: venerdì 11:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 5 alle ore 19:00 nella chiesa dell’Immacolata Concezione in Campagnola.



Un particolare ringraziamento al servizio Infermieristico Domiciliare e a tutto il personale del reparto di Medicina dell’ospedale di Tolmezzo per la professionalità e umanità.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 4 dicembre 2025



