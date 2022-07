Molesta gli avventori, una donna si prende il Daspo per due anni

Il Daspo a una donna per molestie.

Una donna ha ricevuto un Daspo Urbano. E’ opera della Polizia di Stato di Pordenone, che nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 luglio, ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio. Aiutato dal Reparto prevenzione crimine Veneto di Padova e di ulteriore personale della Questura di Pordenone.

I controlli sono stati effettuati a Pordenone e nel Friuli Occidentale. Sono 200 le persone che sono state controllate, insieme a 43 veicoli e sei esercizi pubblici. In particolare le operazioni si sono concentrate ad Aviano e Sacile. In questo contesto è stato dato un Daspo Urbano con durata di due anni a una donna 48enne che era abituale disturbare la quiete pubblica. Più di una volta era entrata in diversi locali della città, molestando i clienti e chi lavorava nei negozi. Così è scattata la misura del divieto di accesso e stazionamento in quattro bar.

Tra le varie operazioni effettuate si è arrivati anche un cittadino afghano di 27 anni, in fase di regolarizzazione del permesso di soggiorno. L’uomo è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Era infatti stato trovato in possesso di 5,82 grammi di hashish. Infine, sono state contestate due violazioni amministrative a persone trovate in possesso di droghe per uso personale.