La situazione maltempo in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia è alle prese con una nuova ondata di maltempo dovuta a una depressione che sta richiamando masse d’aria umida e instabile da sud verso la regione. La perturbazione, attesa da giorni, si sta manifestando con precipitazioni diffuse, temporali, e venti forti, soprattutto nelle aree montane.

Piogge e temporali nella notte

Nella notte tra mercoledì e giovedì, le prime avvisaglie del peggioramento si sono fatte sentire: piogge deboli hanno interessato la pianura e la fascia costiera, mentre sui rilievi, in particolare sulla Carnia e le Prealpi Carniche, si sono registrate precipitazioni da abbondanti a intense, accompagnate da temporali.

Venti forti e quota neve in calo

In quota soffiano venti da sud e sud-est che hanno raggiunto gli 80 km/h, mentre al suolo si è osservata una ventilazione più contenuta da nord-est in pianura e da sud-est su Trieste. La situazione è destinata a peggiorare nel corso della giornata: sono attesi nuovi impulsi di aria umida e instabile che porteranno ulteriori piogge, soprattutto in montagna, dove si prevedono fenomeni localmente intensi e temporaleschi.



Lo Scirocco si intensificherà dalla tarda mattinata sulla costa, con raffiche fino a 70 km/h, mentre in quota – specie in prossimità delle Prealpi Carniche – le raffiche potrebbero toccare i 120 km/h. Con l’arrivo di aria più fredda in serata, la quota neve scenderà progressivamente da 2500 a circa 1800 metri.

Nessun danno segnalato

Nonostante le condizioni meteo avverse, la Protezione Civile regionale rassicura: al momento non si registrano segnalazioni di danni o dissesti sul territorio. La Sala Operativa Regionale, attiva in modalità di allerta, continua a monitorare la situazione in tempo reale.

Fiumi sotto controllo

Anche i corsi d’acqua, finora, non destano preoccupazione. Tutti i principali fiumi della regione si mantengono al di sotto dei livelli di guardia, e le previsioni indicano che non ci saranno aumenti significativi delle portate nelle prossime ore.