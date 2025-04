A Casarsa si scelgono i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia

Torna la sfida che premia i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia.

Al via l’11ª edizione di “Filari di Bolle – Selezione Spumanti 2025”, l’evento che premia le migliori “bollicine” del Friuli Venezia Giulia e che è organizzato nell’ambito della 77ª Sagra del Vino di Casarsa della Delizia. Proprio nella cittadina friulana, ieri mercoledì 16 aprile, si sono svolti i lavori della giuria. I vincitori saranno proclamati il 25 aprile nel contesto della cerimonia inaugurale della Sagra.

Per la prima volta quest’anno la Selezione gode di un importante riconoscimento, essendo stata inserita nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy, che celebra l’orgoglio produttivo italiano. La giuria, riunitasi nella sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich, ha valutato con degustazioni anonime una sessantina di vini proposti da una trentina di cantine.

La giuria.

I membri della giuria sono il presidente Pierangelo Dal Mas (AIS), Giovanbattista Bianco (ONAV), Tiziana Canzutti (Città del Vino), Giorgio Cattarin (Ambasciatore Città del Vino), Stefano Cosma (Pro Casarsa), Maria Teresa Gasparet (Associazione Nazionale Donne del Vino), Chiara Peresani (Assoenologi), Bruno Pittaro (Consorzio tutela delle Doc Fvg), Rodolfo Rizzi (Consorzio tutela delle Doc Fvg), Sergio Schinella (Assoenologi), Michele Sprocati (ONAV) e Vladimiro Tulisso (AIS). Prendono parte ai lavori come osservatori Adriano Del Fabbro (giornalista di settore), Claudio Fabbro (Ambasciatore Città del Vino), Giuseppe Longo (Ambasciatore Città del Vino), Fabiana Romanutti (direttore rivista Q.B.).

Il sindaco di Casarsa della Delizia Claudio Colussi e il presidente della Pro Loco Antonio Tesolin hanno portato il saluto ai giurati, augurando loro buon lavoro. Donati ai giurati due eccellenze del territorio: la birra artigianale Romano e i biscotti solidali Scur di Luna de Laluna. A curare i lavori per la Pro Loco Eleonora Canton, Patrizia Cesarin e Christian Costantini. Servizio a cura dei Sommelier Ais Fvg.

La categorie.

Le categorie di vini ammesse alla selezione sono: Categoria A – Metodo Martinotti Prosecco DOC, Categoria B – Metodo Martinotti Ribolla Gialla, Categoria C – Metodo Martinotti, Categoria D – Metodo Classico, Categoria E – Metodo Martinotti Prosecco DOC Rosé. Inoltre è stato valutato anche il vino con la migliore etichetta.

I vini vincitori – ai cui produttori sarà consegnata un’opera del maestro fotografo di fama internazionale Elio Ciol – saranno protagonisti durante la Sagra del Vino nell’Amateca al centro dell’area festeggiamenti e proposti in degustazioni guidate dai sommelier dell’AIS Fvg. La promozione proseguirà durante la manifestazione “Sapori Pro Loco” a Villa Manin e nei mesi estivi, in occasione di eventi come “Notti del Vino”, “Un calice a teatro”, “Festival Vini Gusti Musica Fvg” e altre iniziative in collaborazione con l’Associazione Città del Vino. Inoltre, sempre nel contesto delle Città del Vino, parteciperanno al Concorso Enologico Internazionale.

Filari di Bolle è organizzato da Pro Casarsa della Delizia Aps, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia (AIS), in collaborazione con Uni DOC-FVG e la sponsorizzazione di Banca 360 FVG. Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e collaborazione anche di Città del Vino, Consorzio Tutela Doc Fvg, Assoenologi, Onav, Donne del Vino, PromoTurismoFvg e Strada del vino e dei sapori Friuli Venezia Giulia.