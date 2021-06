La morte di un operaio in Friuli.

Tragedia sul lavoro questa mattina in Friuli. Un operaio di 38 anni è deceduto a San Vito al Tagliamento a causa di un incidente mortale.

È accaduto in un’azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio a Ponterosso. Secondo quanto si appreso, l’uomo si sarebbe ribaltato mentre era alla guida di un muletto, riportando ferite fatali.

È scattato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e i carabinieri. Il 38enne è stato portato in ospedale tramite l’elisoccorso, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche lo Spisal.

(Visited 1.679 times, 1.679 visits today)