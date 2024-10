Nasconde la marijuana nell’asciugatrice: arrestato un 75enne

Nell’ambito delle specifiche attività finalizzate alla ricerca di soggetti nei confronti dei quali pendono provvedimenti di cattura, la Polizia di Stato di Pordenone ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano, residente in provincia, colpito da un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime domiciliare emessa dalla locale Procura della Repubblica Ufficio Esecuzioni.

Gli agenti della Squadra Mobile, rintracciato il cittadino settantacinquenne presso la propria abitazione, hanno notato la frequentazione dell’appartamento da parte di persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e gravati da numerosi precedenti di polizia. Insospettiti, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare.

L’atto ha dato esito positivo: all’interno dell’asciugatrice è stato rinvenuto un sacchetto di cellophane del tipo utilizzato per la conservazione sottovuoto degli alimenti, contenente sostanza erbacea essiccata, risultata successivamente essere marijuana per un peso di grammi 25 lordi.

Inoltre, come dettagliatamente descritto nel verbale di sequestro, il ritrovamento di materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente ha reso evidente che la detenzione non fosse finalizzata ad uso esclusivamente personale. L’uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare e denunciato a piede libero per “Detenzione di stupefacente ai fini di spaccio”.