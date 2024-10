Dalla nuova pista ciclabile al centro: i progetti in cantiere a Remanzacco

I progetti in cantiere a Remanzacco.

Nuova pista ciclabile “Bike to work”, riqualificazione del centro storico di Remanzacco, interventi sugli impianti sportivi e scolastici, acquisto di nuovi mezzi per la Protezione Civile, varie opere di sistemazione stradale.

Sono i progetti del Comune di Remanzacco, finanziati da contributi regionali e da avanzo di amministrazione, per i quali il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio 2024 con una manovra di circa 2,79 milioni di euro. Via libera anche alla modifica dell’elenco delle opere pubbliche e alla variante del piano regolatore; quest’ultima, già adottata in passato, è stata confermata e integrata con nuove richieste di edificabilità, ritenute congruenti con i criteri urbanistici. Confermata la modifica dello statuto della partecipata A&T 2000, con lo spostamento della sede sociale e l’eliminazione dall’oggetto sociale di competenze superate dalla legislazione.

Infine, il consiglio ha deliberato la modifica del piano delle alienazioni, che prevede la cessione di un tratto di strada nella frazione di Cerneglons e la trasformazione in diritto di superficie del contratto di locazione del terreno su cui è situata l’antenna di telefonia mobile del campo sportivo “Morandini” di Remanzacco. “A differenza di quanto comunicato alla stampa dal comitato di Ziracco suscitando inutili polemiche, senza però aver compreso quanto deliberato nella seduta consiliare, non verrà installata alcuna nuova antenna – ribadisce il sindaco Daniela Briz -. Vi sarà infatti solo un passaggio di diritti tra i gestori dell’esistente antenna”.