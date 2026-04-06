Si ferma per ammirare il panorama e cade nella scarpata: grave 46enne

Un grave incidente ha mobilitato i soccorsi nella serata di ieri lungo la Strada del Friuli, nei pressi della salita di Contovello. Un motociclista triestino di 46 anni è precipitato in una scarpata dopo aver accostato il mezzo, finendo nel dirupo sottostante per circa quindici metri. L’uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara.

La dinamica: il volo dopo la sosta

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva fermato la moto per godersi il panorama della Costiera. Per cause ancora in fase di accertamento, mentre si trovava nei pressi del muretto protettivo, è scivolato finendo nel vuoto.

L’allarme è scattato intorno alle 19:00, quando un passante ha notato un casco abbandonato sul ciglio della strada e ha sentito dei lamenti provenire dal basso. La segnalazione al Nue 112 ha fatto scattare immediatamente il protocollo di emergenza.

Il recupero nel dirupo

L’operazione di salvataggio è stata complessa e ha richiesto l’intervento coordinato di otto tecnici del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. I soccorritori si sono dovuti calare con le corde dal muraglione per circa quindici metri per raggiungere il ferito. L’uomo, rimasto cosciente ma politraumatizzato (forti traumi a gambe e torace), è stato stabilizzato sul posto da un medico e due infermieri del Soccorso Alpino. I sanitari hanno riscontrato profondi traumi al torace e agli arti inferiori.

Trasporto d’urgenza a Cattinara

Una volta imbarellato e messo in sicurezza, il 46enne è stato recuperato dal verricello dell’elisoccorso regionale, intervenuto in assetto notturno. Dopo il prelievo dalla scarpata, l’elicottero lo ha trasportato d’urgenza a Cattinara. I soccorritori impegnati nel dirupo sono risaliti sulla carreggiata utilizzando un sistema di paranchi, concludendo le operazioni verso le 21:30. La dinamica esatta della caduta resta al vaglio delle autorità.