Momenti di paura sul treno Udine-Venezia: un passeggero senza biglietto invitato a scendere rompe il finestrino con un coltello.

Tensione ieri mattina, domenica 23, sulla linea ferroviaria Udine-Venezia, quando un passeggero senza biglietto ha danneggiato un finestrino del treno, rompendolo con un coltello, mentre il convoglio era fermo alla stazione di Conegliano.

L’uomo, che aveva rifiutato di pagare il sovrapprezzo previsto, ha reagito violentemente dopo essere stato invitato a scendere, crepando il vetro e costringendo a bloccare il treno per circa mezz’ora. Per motivi di sicurezza i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. La polizia ha fermato e identificato il responsabile, già noto alle forze dell’ordine, che ora rischia una denuncia per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.